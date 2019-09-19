Стали известны подробности смертельного ДТП на Кубинской

Один человек скончался, другой получил травмы. Фото: ГУ МВД

Один человек скончался, другой получил травмы. Фото: ГУ МВД

Сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, что стало причиной аварии и как именно все случилось.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем GazetaSPb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в четверг в половину седьмого вечера в Московском районе. Авария произошла на Кубинской улице, ее участниками стали автомобиль «Газель» и «Скания». Первое транспортное средство въехало во второе – водитель большегруза в этот момент отсутствовал за рулем. В результате пострадали пассажир «Газели», а водитель скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на КАД образовалась пробка из-за ДТП с шестью участниками. В результате дорожно-транспортного происшествия три полосы движения из четырех оказались заблокированы. В комментариях выражает радость автомобилист, которому удалось «проскочить» до происшествия.