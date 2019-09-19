На КАД образовалась пробка из-за ДТП с шестью участниками

Дорогу для проезда уже расчистили. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорогу для проезда уже расчистили. Фото: https://vk.com/spb_today

Движение на КАД в Невском районе оказалось затруднено четырехкилометровой пробкой, которая образовалась из-за столкновения шести автомобилей.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей, затор будет «жестоким». Около четырех часов дня 19 сентября шесть легковых автомобилей столкнулись на КАДе в сторону Обуховской площади.

В результате дорожно-транспортного происшествия три полосы движения из четырех оказались заблокированы. В комментариях выражает радость автомобилист, которому удалось «проскочить» до происшествия.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о прорыве трубы на Ленинском проспекте, в результате чего во дворе дома, по словам очевидцев, вздулся асфальт. Некоторое время назад совсем рядом произошел точно такой же инцидент.