Из-за прорыва на Ленинском проспекте вздулся асфальт

Из-за прорыва на Ленинском проспекте вздулся асфальт
Прорыв трубы на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга 19 сентября прорвало трубу. Коммунальная авария произошла во дворе дома 118 по Ленинскому проспекту.

В результате прорыва асфальт, по словам очевидцев, вздулся. Аварию устраняют. На месте работают коммунальные службы.

Прорывы на этом участке, как отмечают местные жители, происходят не впервые. Несколько месяцев назад коммунальная авария произошла в полусотне метров от места нынешнего прорыва.

«В прошлом году на 50 м дальше был прорыв», — рассказал петербуржец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прорыве близ станции метро «Улица Дыбенко». Поток воды и грязи хлынул наверх. Камни из фонтана задели одного из прохожих. Мужчине понадобилась помощь медиков. Травмы оказались несерьезными.

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Из-за прорыва на Ленинском проспекте вздулся асфальт
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