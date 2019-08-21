Петербуржца забросало камнями при прорыве трубы у «Улицы Дыбенко»

Человек получил травмы, ему оказали помощь медики. Госпитализация не понадобилась.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщили в комитете здравоохранения. Мужчина находился неподалеку от места коммунальной аварии, которая произошла в Невском районе Петербургу недалеко от станции метро «Улица Дыбенко». В момент прорыва его забросало камнями, которыми «плевался» фонтан. Пострадавшему вызвали скорую, врачи осмотрели бедолагу – оказалось, что травы несерьезные, так что госпитализировать не стали.

Напоминаем, что на месте прорыва трубы образовалась огромная яма. Дело в том, что в эту среду АО «Теплосеть» проводила повторные гидравлические испытания в районе и, видимо, не зря.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Муринском проспекте упал кран и раздавил машину. Его использовали для того, чтобы доставлять строительные материалы на крышу здания – ее ремонтировали. Конструкция не выдержала веса и оторвалась от стены, рухнув вниз.