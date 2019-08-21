На Муринском проспекте упал кран и раздавил машину

В результате инцидент никто не пострадал, но вот дом остался без окна, а машина вряд ли подлежит ремонту.

Все случилось сегодня, 21 августа, на 2-м Муринском проспекте. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Строительный кран рухнул с фасада дома номер 14. Его использовали для того, чтобы доставлять строительные материалы на крышу здания – ее ремонтировали. Конструкция не выдержала веса и оторвалась от стены, рухнув вниз. В полете она умудрилась задеть одно из окон, а затем раздавить автомобиль, припаркованный у дома. К счастью, никто не пострадал.

В жилищном комитете, комментируя инцидент, пообещали, что окно вставят уже сегодня вечером, а за машину владельцу выплатят компенсацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Маршала Казакова улица перекрыта трамваем, легковушкой, маршруткой и фурой.

«Улица перекрыта трамваем, легковушкой, маршруткой и фурой», — сообщил автор.