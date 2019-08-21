На Маршала Казакова улица перекрыта трамваем, легковушкой, маршруткой и фурой

На Маршала Казакова улица перекрыта трамваем, легковушкой, маршруткой и фурой
На месте происшествия образовывается пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел сегодня, 21 августа, на улице Маршала Казакова. О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица перекрыта трамваем, легковушкой, маршруткой и фурой», — сообщил автор.

В соцсети также сообщили, что скоро образуется большая пробка в сторону улицы Котина.

«Это надолго», — комментирует пользователь.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что легковой автомобиль зажат между трамваем и фурой. Трамвай пассажиры покинули.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смерти мотоциклиста, который попал в ДТП под Всеволожском.

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