Мотоциклист погиб в ДТП под Всеволожском

Мотоциклист погиб в ДТП под Всеволожском
Мотоциклист скончался на месте. Фото: Ibgd.ru

Смертельное столкновение произошло на автотрассе Санкт-Петербург – Матокса.

Очередная авария с участием мотоцикла случилась вчера вечером около 20:30 на 5 километре трассы Петербург-Матокса. Под Всеволожском столкнулись автомобиль «Hyundai» и мотоцикл марки «BMW».

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной ДТП стала попытка водителя машины развернуться на трассе. Мужчина 40-лет в попытках ловко развернуться на обочине не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло сильное столкновение. Мотоцикл сильно поврежден, а слетевший с него водитель, 37-летний мужчина, скончался на месте.

Детали происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД.

Ранее GazetaSPB сообщила о столкновении трех автомобилей на Народной.

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Мотоциклист погиб в ДТП под Всеволожском