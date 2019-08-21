На Народной столкнулись три автомобиля

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, участниками которого стали три автомобиля. Все произошло сегодня днем, 21 августа, у дома No81 по Народной улице.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», столкнулись автомобиль каршеринга, кроссовер и BMW.
В комментариях пользователи предполагают, что «каршеринг» в инциденте не виноват. К записи прикреплены фотографии, где видно, что наибольший урон получил кроссовер. У автомобиля отвалился бампер.
В комментариях также сообщили, что на Народной улице сегодня случилось еще одно ДТП с тремя машинами.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в GazetaSPb сообщали о поиске виновного в ДТП. В результате инцидента пострадали четверо людей.