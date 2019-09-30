В ДТП на Октябрьской серьезно пострадал 12-летний мальчик

Смертельное ДТП произошло в ночь на 30 сентября в Невском Районе Петербурга. Водитель одного из автомобилей скончался. Травмы получили три человека.

Около 2:30 ночи на Октябрьской набережной у дома 112 столкнулись «ВАЗ 2114» и Kia Rio, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. За рулем «ВАЗ 2114» находился 25-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Водитель Kia Rio и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести. Находящийся в машине 12-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Большой Пушкарской улице пострадал восьмилетний велосипедист.