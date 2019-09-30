Любовь Совершаева временно станет врио губернатора Петербурга

Руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева будет исполнять обязанности врио губернатора во время отпуска главы Петербурга Александра Беглова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уйдет в отпуск 30 сентября и вернётся 13 октября.

«На период планового отпуска Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 30 сентября по 13 октября временное исполнение обязанностей Губернатора в соответствии с Уставом Санкт-Петербурга возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаеву», — сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Петербурга.

Напомним, 8 сентября Александр Беглов был выбран губернатором Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заседании в Мариинском дворце Любовь Совершаеву утвердили на должность вице-губернатора Северной столицы. За назначение Совершаевой в ходе электронного голосования высказались сорок четыре депутата Законодательного собрания, трое проголосовали против, один из присутствующих воздержался.