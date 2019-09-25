Любовь Совершаеву утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Сегодня, 25 сентября на заседании в Мариинском дворце Любовь Совершаеву утвердили на должность вице-губернатора Северной столицы.

За назначение Совершаевой в ходе электронного голосования высказались сорок четыре депутата Законодательного собрания, трое проголосовали против, один из присутствующих воздержался. По итогам прошедшего голосования Любовь Совершаева возглавит администрацию Петербурга и займется координированием работы комитета информатизации и связей.

Все претенденты на пост вице-губернаторов являются соратниками Александра Беглова, который предложил их кандидатуры, поскольку уверен в компетентности своих коллег.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что по результатам заседания Законодательного собрания Эдуард Батанов также займет должность вице-губернатора города.