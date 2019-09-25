ЗакС утвердил Батанова на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали кандидатуру Эдуарда Батанова в должности вице-губернатора. За Батанова проголосовали 40 депутатов, пятеро против и еще двое воздержались.

В Правительстве Петербурга Батанов будет курировать инвестиционную политику, транспорт, развитие Арктики и профильные комитеты. Его представил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания 25 сентября.

Отметим, что деятельностью Батанова на его должности довольны не все парламентарии. К примеру, депутат Борис Вишневский выражает недовольство по поводу концессионных соглашений, детали которых не подлежат разглашению. В частности, по ЗСД.

Также депутат Максим Резник предъявил претензии по строительству новых станций метрополитена в города. Так, станции Фрунзенского радиуса все еще не сдали в эксплуатацию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ЗакСобрание утвердило кандидатуру Бондаренко на пост вице-губернатора Петербурга.