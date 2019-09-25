ЗакСобрание утвердило кандидатуру Бондаренко на пост вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Петербурга одобрило назначение Николая Бондаренко на должность вице-губернатора города.

За назначение Бондаренко на пост вице-губернатора проголосовали 44 депутата, двое высказались против. Среди воздержавшихся один депутат, сообщает АБН.

Перед голосованием выступил депутат Максим Резник, раскритиковав городскую администрацию за уборку снега. Депутат Юрий Гладунов, в свою очередь, призвал «не фаршмачить» вице-губернаторов, а также поддержать всю новую администрацию.

В Смольном Бондаренко возьмет под контроль сферы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и госуправления в районах.

Утверждение вице-губернаторов Петербурга в ЗакСобрании проходит в среду, 25 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов внес в ЗакС кандидатуры вице-губернаторов.