Первое действие: Беглов внес в ЗакС кандидатуры вице-губернаторов

Александр Беглов, вступив в должность губернатора Петербурга, совершил первое действие в этой должности.

Глава города внес в ЗакСобрание кандидатуры возможных вице-губернаторов. Предположительно, они будут утверждены депутатами петербургского парламента на ближайшем заседании, которое состоится 25 сентября.

По информации Мойки78, состав претендентов тот же, что в период, когда Александр Беглов являлся временно исполняющим обязанности градоначальника. Но, по законодательству, после инаугурации вице-губернаторы должны быть утверждены повторно.

На данный момент в списке значатся Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Николай Бондаренко, Анна Митянина, Олег Марков и Владимир Кириллов.

Ранее GazetaSPb сообщала о прошедшей в Мариинском дворце инаугурации Беглова.