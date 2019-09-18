Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга. Инаугурация прошла в Мариинском дворце 18 сентября.

Беглов принес присягу губернатора в присутствии депутатов Законодательного собрания, судей Уставного суда и почетных граждан Петербурга.

«Вступаю в должность губернатора. Клянусь верности народу и Конституции Российской федерации, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять свободу человека», — сказал он.

Напомним, выборы губернатора Петербурга прошли в единый день голосования 8 сентября. Беглов получил 64,43% голосов. Его поддержали 734. тыс. горожан. Всего в выборах участвовали 1,1 млн человек. На пост главы города также претендовали кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов и кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Губернатора Петербурга избирается на пять лет.

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