ГИК признал победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила результаты голосования на выборах губернатора Петербурга. Наибольшей поддержкой избирателей заручился Александр Беглов.

Состоявшимся голосование признал председатель ГИК Виктор Миненко, пишет «Мойка78» со ссылкой на Горизбирком.

Победу на выборах губернатора Петербурга одержал самовыдвиженец Александр Беглов. За него проголосовали 734 тыс. горожан, что составило 64,43%. Оппоненты Беглова кандидаты от партии «Гражданской платформы» Михаил Амосов и партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова получили поддержку 182,7 тыс. и 192 тыс. избирателей соответственно.

Всего в выборах губернатора приняли участие 1,1 млн человек.

Напомним, что выборы прошли 8 сентября в единый день голосования. В Петербурге голосовали за кандидатов в губернаторы и кандидатов в муниципальные депутаты.

Ранее сообщалось, что итоги муниципальных выборов в четырех округах Петербурга могут отменить.