Итоги муниципальных выборов в четырех округах Петербурга могут отменить

ГИК располагает сведениями о серьезных нарушениях при обработке протоколов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

ГИК располагает сведениями о серьезных нарушениях при обработке протоколов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербургский избирком будет настаивать на аннулировании итогов голосования в ряде округов.

Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что ГИК располагает сведениями о серьезных нарушениях при обработке протоколов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах. Это мешает достоверно определить итоги голосования.

В случае, если представители ИКМО не отреагируют на нарушения самостоятельно, Городская избирательная комиссия признает результаты недействительными. Также ГИК в судебном порядке может расформировать ИКМО, допустившие нарушения избирательных прав граждан.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шуршев пытается оправдать свое поражение на выборах в МО «Екатерингофский» подменом бюллетеней. По его словам, подмена бюллетеней произошла пока они находились в полиции.