Шуршев пытается оправдать свое поражение на выборах в МО «Екатерингофский» подменом бюллетеней

Шуршев пытается оправдать свое поражение на выборах в МО &#171;Екатерингофский&#187; подменом бюллетеней
Александр Шуршев. Фото: facebook.com/shoorman

Александр Шуршев, возглавляющий штаб Навального в Петербурге, заявил о подмене бюллетеней с голосами избирателей. Тем самым он попытался оправдать поражение на муниципальных выборах в МО «Екатерингофский».

О замене бюллетеней на УИК №60 перед процедурой подсчета голосов Шуршев заявил в своем Twitter-аккаунте. По его словам, подмена бюллетеней произошла пока они находились в полиции. Он заявил, что теперь они «ровненькие», не мятые, также на них стоят идентичные отметки, идущие подряд: все галочки, плюсы и каракули. Он также считает, что эти бланки стоили четырех мандатов петербургской команды Навального.

Незадолго до дня выборов Шуршеву почудилось, что его фото на стене избиркома якобы отфотошоплено. В этот на это действующие депутаты округа напомнили ему о цветопередаче при печати.

Также в день голосования Шуршев распространил слухи о том, что его якобы облили зеленкой. Его разоблачил глава Горизбиркома Виктор Миненко. Фейковыми также оказались бюллетени, которые правоохранители изъяли из штаба Навального в городе. Шуршев так и не объяснил, для чего они были нужны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что глава Горизбиркома в Петербурге назвал сообщения о нападениях «фейком».

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