Виталий Милонов предложил сделать Петербург столицей белок

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением об увеличении популяции белок в парках и скверах Петербурга.
Он считает, что в городских парках крайне не хватает белок.
«Наш город, к сожалению, не может похвастаться большим количеством зверей и животных в парках и зеленых массивах, как, например, Хельсинки, где по улицам бегают кролики и зайцы. В некоторых наших рекреациях обитают белки — люди с удовольствием их кормят, гладят и играют», — рассказал депутат.
Депутат подчеркнул, что белки смогут положительно повлиять на экологическое сознание местных жителей.
«Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия», — отметил парламентарий.
Соответствующее предложение депутат намерен обсудить с властями Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президиум Санкт-Петербургского городского суда поставил точку в деле о смерти белки в ЦПКиО. Уголовное дело в отношении Елисея Владимирова, который застрелил зверька из пневматического пистолета, прекратили.