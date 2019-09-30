Виталий Милонов предложил сделать Петербург столицей белок

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением об увеличении популяции белок в парках и скверах Петербурга.

Он считает, что в городских парках крайне не хватает белок.

«Наш город, к сожалению, не может похвастаться большим количеством зверей и животных в парках и зеленых массивах, как, например, Хельсинки, где по улицам бегают кролики и зайцы. В некоторых наших рекреациях обитают белки — люди с удовольствием их кормят, гладят и играют», — рассказал депутат.

Депутат подчеркнул, что белки смогут положительно повлиять на экологическое сознание местных жителей.

«Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия», — отметил парламентарий.

Соответствующее предложение депутат намерен обсудить с властями Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президиум Санкт-Петербургского городского суда поставил точку в деле о смерти белки в ЦПКиО. Уголовное дело в отношении Елисея Владимирова, который застрелил зверька из пневматического пистолета, прекратили.