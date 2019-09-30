Дзюба заявил, что никогда не напивался

Дзюба заявил, что никогда не напивался
Дзюба не любит пить, он предпочитает есть сладкое. Фото: fc-zenit.ru

Футболист утверждает, что не любит пить алкогольные напитки, поэтому никто не видел его пьяным.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на слова форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Он заявил, что равнодушен к алкоголю и не чувствует нужды употреблять его. Также футболист признался, что никогда не был пьян. При этом иногда он может выпить шампанское или сангрию, а вот пиво, водку и виски ненавидит.

Артем Дзюба поделился другой своей слабостью – игрок обожает сладкое. Именно эта любовь, как ему кажется, мешает ему выпивать.

Напоминаем, что порой алкоголь играет злые шутки с футболистами – двое стали участниками драк в Москве из-за спиртного. Их отправили за решетку из-за хулиганства и побоев, но отпустили в середине сентября по УДО.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Аршавин удивлен, что за Кокориным и Мамаевым выстроилась очередь из клубов. Экс-футболист отметил, что игроки год ели дошираки и печенья и почти не двигались.

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