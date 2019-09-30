Дзюба заявил, что никогда не напивался

Футболист утверждает, что не любит пить алкогольные напитки, поэтому никто не видел его пьяным.
Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на слова форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Он заявил, что равнодушен к алкоголю и не чувствует нужды употреблять его. Также футболист признался, что никогда не был пьян. При этом иногда он может выпить шампанское или сангрию, а вот пиво, водку и виски ненавидит.
Артем Дзюба поделился другой своей слабостью – игрок обожает сладкое. Именно эта любовь, как ему кажется, мешает ему выпивать.
Напоминаем, что порой алкоголь играет злые шутки с футболистами – двое стали участниками драк в Москве из-за спиртного. Их отправили за решетку из-за хулиганства и побоев, но отпустили в середине сентября по УДО.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Аршавин удивлен, что за Кокориным и Мамаевым выстроилась очередь из клубов. Экс-футболист отметил, что игроки год ели дошираки и печенья и почти не двигались.