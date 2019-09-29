Аршавин удивлен, что за Кокориным и Мамаевым выстроилась очередь из клубов

Экс-футболист отметил, что игроки год ели дошираки и печенья и почти не двигались.

Своим мнением по поводу трудоустройства Александра Кокорина и Павла Мамаева поделился бывший нападающий сборной России и петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин.

Он отметил, что рад за ребят, которые смогли после тюрьмы быстро найти себе клуб для подписания контракта. Но это, считает Аршавин, немного настораживает и многое говорит об уровне других футболистов. Видимо, все настолько плохо, что Кокорин и Мамаев, которые год не тренировались, ели дошираки и печенье, так необходимы топовым российским клубам, сообщает телеканал «Матч Премьер». Он подчеркнул, что обычно людям после тюремного срока сложно устроиться на работу.

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев отправились за решетку из-за драк в Москве. Их освободили в середине сентября по УДО.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Марсель» заинтересовался Александром Кокориным.