В МИД Белоруссии рассказали, что мешает интеграции с Россией

Среди причин названы переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть. Фото: bdg.by

Среди причин названы переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть. Фото: bdg.by

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал об основный причинах, которые мешают интеграции с Россией. По его словам, создание Союзного государства невозможно без решения «вопиющих, кричащих» проблем.

Среди них он отметил налоговый маневр, проводящийся в России, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, сообщает РБК.

«Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи. Например, когда мы заключаем соглашения, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром, который свел к нулю все предыдущие договоренности», — сокрушается министр.

Макей выразил надежду, что к 8 декабря, когда состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны все же сумеют решить все вопросы и президенты подпишут карту интеграции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Лукашенко объяснил почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.