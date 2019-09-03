Лукашенко объяснил почему Белоруссия закрыла границу с Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что причиной закрытия границы с Украиной стал поток нелегального оружия через украинскую границу.

Как заявил Лукашенко 3 сентября на конференции по борьбе с терроризмом, страна была вынуждена перекрыть украинскую границу «наглухо», даже еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который президент назвал «врагом номер один». Он также добавил, что считает украинцев своими братьями и близкими.

Президент отметил, что хлынувший в Белоруссию поток оружия может поспособствовать развитию терроризма, особенно среди националистически настроенной части населения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что СМИ: Лукашенко не хочет ехать в Польшу без Путина. Владимир Путин не получил приглашение на мероприятие в Польше, а Александр Лукашенко получил, но не собирается ехать.