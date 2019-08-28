СМИ: Лукашенко не хочет ехать в Польшу без Путина

Глава Белоруссии не будет присутствовать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны из солидарности с президентом России.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники. В материале говорится, что Владимир Путин не получил приглашение на мероприятие в Польше, а Александр Лукашенко получил, но не собирается ехать. Таким образом он хочет показать, что солидарен с российской стороной. Пока что Белоруссия никак не комментировала это предположение.

Напоминаем, что Варшава объяснила свой жест тем, что СССР, по их мнению, нарушил международного право в 1939 году. Москва уверена, что ни одно мероприятие, посвященное трагическим событием, нельзя считать полноценным без присутствия властей России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Коломойский предложил освободить Россию от части санкций.

«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — отметил Коломойский в интервью украинским СМИ.