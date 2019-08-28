Коломойский предложил освободить Россию от части санкций

Коломойский предложил освободить Россию от части санкций
Игорь Коломойский. Фото: Википедия

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России часть санкций, введенных из-за ситуаций в Донбассе.

Коломойский отметил, что Киевом были введены два вида санкций в отношении России: из-за Донбаса и Крыма. От некоторых из них он предложил отказаться.

«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — отметил Коломойский в интервью порталу «Цензор.Нет».

Бизнесмен считает, что механизм уступок поможет Украине достичь своих целей.

Напомним, Киев ввел санкции в отношении 105 российских компаний и 388 человек. В него вошли чиновники, политики и бизнесмены. Среди них Министр обороны Сергей Шойгу и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Украине допрашивают жителей Донбасса с российскими паспортами. Об этом рассказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

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