В Украине допрашивают жителей Донбасса с российскими паспортами

Речь идет о гражданах, которые недавно получили или собираются получить документ.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время».

Он рассказал, что ведутся допросы жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. На данный момент таких на территории населенного пункта проживает более 13 тысяч человек. Уточняется, что с людьми разговаривают, когда они приезжают получать пенсию или обращаются в органы по другим вопросам.

Напоминаем, что Владимир Путин распорядился упростить процесс выдачи российский паспортов для жителей Донбасса. Это вызвало большой ажиотаж, а также множество обвинений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Киев хочет пресечь выдачу паспортов РФ на Донбассе. Новый глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал паспортизацию спланированной провокацией и нарушением минских договорённостей.