Киев хочет пресечь выдачу паспортов РФ на Донбассе

За месяц в ДНР и ЛЛНР было выдано около 10 тыс. российских паспортов. Фото: pixabay.com

За месяц в ДНР и ЛЛНР было выдано около 10 тыс. российских паспортов. Фото: pixabay.com

Украина рассматривает способы воспрепятствовать выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Новый глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал паспортизацию спланированной провокацией и нарушением минских договореннностей. Он заявил, что Киев постарается прекратить или максимально усложнить процесс выдачи паспортов РФ и готовит персональные национальные санкции, пишет Интерфакс-Украина.

Российский президент Владимир Путин в гуманитарных целях подписал два указа об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Украины: с 24 апреля для жителей Донецкой и Луганской республик, а 1 мая — для отдельных категорий граждан, не проживающих на территории ДНР и ЛНР. Второй указ был продиктован рассмотрением ситуации, с которой во время прямой линии к Путину обратилась семья Люльковичей из Дзержинска, которые с 2014 года находясь в России, сумели получить лишь статус беженцев.

По состоянию на 17 июля гражданство России оформили 10,32 тыс. жителей ДНР и ЛНР или 0,3% от всех желающих это сделать (3,3 млн человек).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бессрочное перемирие в Донбассе продлилось меньше 13 часов