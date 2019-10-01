На Рабочей по непонятной причине вспыхнул Jaguar

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал – разве что сам автомобиль.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Красносельском районе на Рабочей улице недалеко от дома номер девять. По непонятной машине горел автомобиль – свидетели вызвали пожарных, которые незамедлительно прибыли на место происшествия в 12 часов ночи. Пламя довольно быстро охватило машину, на его ликвидацию потратили около получаса. Остается только догадываться, как сейчас выглядит все, что когда-то было дорогим автомобилем.

Был ли это поджег или причиной инцидента стало что-то другое – не уточняется. Также в ведомстве отмечают, что о пострадавших информация не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Тельмана спасатели тушили подвал, где горел мусор.