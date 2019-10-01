На Тельмана спасатели тушили подвал, где горел мусор

Очевидцы жаловались на запах гари и клубящийся дым.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а подробностями поделились в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на улице Тельмана в Невском районе примерно в восемь часов вечера. Местные жители вызвали спасателей из-за задымления в подвале. Шестнадцать человек личного состава прибыли на место и обнаружили, что горел мусор. По какой причине – непонятно. Вероятно, пожар начался со случайности. С возгоранием специалисты справились менее чем за полчаса.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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