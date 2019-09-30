За вечер в Ленобласти сгорели пять частных домов

Вечером воскресенья, 29 сентября, в Ленинградской области в Ломоносовском, Всеволожском и Тосненском районах загорелись несколько дачных домов.

Как сообщат пресс-служба управления МЧС по Петербургу и Ленобласти, первое возгорание произошло в дачном доме в деревне Олики Ломоносовского района. Там горели стены и перекрытия на площади 90 «квадратов». Возгорание удалось ликвидировать за час. О пострадавших ничего не известно.

Позже в деревне Грузино Всеволожского района загорелись два дачных дома и баня на общей площади 120 квадратных метров. Пожарные потушили пламя спустя два часа после сообщения о возгорании.

Пожар также произошел в массиве Дунай Всеволожского района. Там произошел пожар площадью 25 квадратных метров в дачном доме. Его потушили за час.

Помимо этого, ночью вспыхнул дачный дом на площади 30 квадратных метров в СНТ «Поляны» Тосненского района. Очаг возгорания удалось ликвидировать спустя час с лишним. О пострадавших не сообщалось.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Колпинском районе пожарные потушили деревянный домик.