В Колпинском районе пожарные потушили деревянный домик

В Колпинском районе пожарные потушили деревянный домик
Постройка выгорела. Фото: pixabay

В Колпинском районе спасатели тушили деревянный дом размером 4х4 метра. Постройка полностью выгорела.

Инцидент случился сегодня вечером, 29 сентября, на Центральной улице в доме №70. К месту оперативно прибыли спасатели. В тушении огня были задействованы 12 пожарных и три единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, садовый деревянный дом выгорел по всей площади. Спасатели тушили его почти час, к 18:59 огонь был ликвидирован.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Петербурге. Автоледи подбила перестраивающуюся со второго ряда иномарку. Очевидцы не смогли разобраться, кто виноват в столкновении.

ГУ МЧС России по Петербургу колпино пожар
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