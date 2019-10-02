Иномарка перевернулась в результате ДТП в Парголово

Иномарка перевернулась в результате ДТП в Парголово
Инцидент произошел около шести утра в поселке Парголово. Фото: vk.com

Утром 2 октября на Выборгском шоссе в Парголово произошла авария. в результате которой перевернулся автомобиль.

Инцидент произошел около шести утра в поселке Парголово на Выборгском шоссе в районе пересечения Социалистической улицей. Как сообщают очевидцы, в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе перевернулся автомобиль. По фотографиям горожан видно, что автомобиль завален на левый бок и находится на обочине, тем самым не мешая проезду. Снимки с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» утром 2 октября.

Официальных данных об аварии не поступало. Данных о пострадавших также нет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Рабочей по непонятной причине вспыхнул Jaguar. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал – разве что сам автомобиль.

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