Лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Петербурга в Лондон

В ночь на среду, 2 октября, самолет низкобюджетной авиакомпании Wizz Air выполнил первые прямые рейсы из Лондона в Пулково и обратно.

Рейсы лоукостера по маршруту Петербург — Лондон будут летать ежедневно на самолетах Airbus A321, внутри которых может находиться до 230 пассажиров в экономклассе. Стоимость билетов в одну сторону составляет 30 евро и выше. Об этом сообщает ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Летом 2017 года авиаперевозчик запустил регулярные прямые рейсы между Петербургом и венгерским Будапештом. За текущий год авиакомпания обслужила порядка 62 тысяч пассажиров в воздушной гавани Петербурга, что на 20% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцы смогут улететь в Лондон прямым рейсом за копейки.