Опрокинувшийся грузовик спровоцировал пробку на заезде на ЗСД

Авария произошла на юге КАД в Петербурге. Фото: vk.com

Авария произошла на юге КАД в Петербурге. Фото: vk.com

На юге КАД в Петербурге, на заезде на ЗСД, утром 2 октября произошла авария, в результате которой опрокинулся контейнеровоз. ДТП создало пробку на заезде на ЗСД.

Об аварии рассказали петербургские автомобилисты, проезжавшие мимо места происшествия. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по фотографиям, опрокинувшаяся машина разгромила заграждения автодороги.

«Потеряли контейнер. Стоим плотненько», — пишет очевидец в соцсети.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что авария вызвала затруднения движения на заезде на ЗСД. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что иномарка перевернулась в результате ДТП в Парголово. Утром 2 октября на Выборгском шоссе в Парголово произошла авария. в результате которой перевернулся автомобиль.