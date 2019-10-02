В Сирии испытали новейшие комплексы С-500 «Прометей»

В Сирии испытали новейшие комплексы С-500 «Прометей»
Зенитно-ракетная система. Фото: flickr.com

Зенитные ракетные комплексы С-500, которые официально еще не приняты на вооружение российской армии, прошли испытания в Сирии. В целом их признали успешными. Серийное производство комплексов «Ростех» обещал начать в 2020 году.

Комплекс «Прометей» в первую очередь предназначен для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, ударными беспилотниками и даже орбитальными платформами. На Хмеймим же боевики обычно запускают небольшие и относительно дешевые дроны со взрывчаткой.

Экс-замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев предположил, что речь шла об обкатке техники в жестких климатических условиях, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.

«Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме: обстановка в республике неспокойная, и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле», — рассказал он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сирия разбомбила вторгнувшуюся турецкую колонну. В районе замечены ВКС РФ.

С-500 Сирия
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