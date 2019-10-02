Трассу «Кола» перекроют 3 октября для разводки Ладожского моста

Польская яхта Lady Dana 44 пройдет вниз по Неве 3 октября. Для её прохода будет разведен Ладожский мост на автодороге «Кола» в Ленинградской области.

Движение на трассе будет полностью перекрыто на 45 минут. Пролеты переправы поднимут в 10:00 и опустят в 10:45. Мост разводят для прохода яхты Lady Dana 44, высота которой достигает 21,5 метра.

Разводку проводят представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт», сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост расположен близ деревни Марьино на км 40+162 федеральной трассы «Кола». Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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