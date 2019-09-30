Матч «Зенит»-«Бенфика» ограничит движение на Крестовском

Водителей ждут пробки на Крестовском острове из-за матча «Зенит» — «Бенфика», который пройдет на «Газпром Арене».

Движение будет прекращено с 00:00 2 октября до 2:00 3 октября по улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогах. Теннисной и Велосипедной аллеям, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Кроме того, с 19:00 2 октября водителям будет не проехать на улице Рюхина, а с 22:00 — по Яхтенной улице.

Отметим, что матч против «Бенфики» обслужит испанская бригада арбитров. Главный судья встречи на «Газпром Арене» — 43-летний Карлос дель Серро. Матч состоится 2 октября на «Газпром Арене». Начало в 22:00 мск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанатам «Зенита» за файеры выписали штрафы и запретили посещать матчи.