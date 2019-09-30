Фанатам «Зенита» за файеры выписали штрафы и запретили посещать матчи

Петроградский районный суд вынес приговор по делу четырех футбольных фанатов. Болельщики пронесли файеры на матч «Зенит» — «Рубин» в Петербурге.

К административной ответственности привлечены Виктор Виноградов, Сергей Пушкин, Александр Перов и Алексей Ширков. Суд назначил им наказание в виде штрафа 11 тыс. рублей и на год запретил посещать официальные спортивные соревнования.

«Все фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоялся 21 сентября на «Газпром Арене» в Петербурге. Суд установил, что четыре болельщика пронесли файеры и зажгли их на трибуне сектора №D-107. При этом мужчины пытались скрыть свои лица футболками.

Это не первый случай, когда болельщики «Зенита» игнорируют требования безопасности. Так, 17 марта на «Газпром Арену» тайком пронесли файеры.