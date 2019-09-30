Фанатам «Зенита» за файеры выписали штрафы и запретили посещать матчи

Фанатам &#171;Зенита&#187; за файеры выписали штрафы и запретили посещать матчи
Файеры на трибунах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петроградский районный суд вынес приговор по делу четырех футбольных фанатов. Болельщики пронесли файеры на матч «Зенит» — «Рубин» в Петербурге.

К административной ответственности привлечены Виктор Виноградов, Сергей Пушкин, Александр Перов и Алексей Ширков. Суд назначил им наказание в виде штрафа 11 тыс. рублей и на год запретил посещать официальные спортивные соревнования.

«Все фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоялся 21 сентября на «Газпром Арене» в Петербурге. Суд установил, что четыре болельщика пронесли файеры и зажгли их на трибуне сектора №D-107. При этом мужчины пытались скрыть свои лица футболками.

Это не первый случай, когда болельщики «Зенита» игнорируют требования безопасности. Так, 17 марта на «Газпром Арену» тайком пронесли файеры.

болельщики зенит новости спб суд файеры футбольные фанаты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Школьник упал в канал Грибоедова после квеста
Пожилую пару лишили ста тысяч и двух бутылок алкоголя
Подросток из Ленобласти покатался на украденной машине и вернул ее обратно
Взрыв прогремел на стоянке у Южно-Приморского парка
Российская частная компания планирует разработать конкурента космическому ...
Петербургские власти выкупят усадьбу Орловых-Денисовых
Россияне предпочитают работать под песни Rammstein и Шнура
Многомиллионные кредиты обернулись для жительницы Петербурга уголовным делом