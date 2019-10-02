Водитель BMW X6, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте, признал свою вину

Водитель BMW X6 Мурад Касымов, сбивший на Невском проспекте пятерых пешеходов, два из которых погибли, признал свою вину.

«На судебном заседании было зачитано обвинение, предъявляемое Касымову. Свою вину он признал, а также попросил прощения у сбитых им людей и их родственников», — сообщили в пресс-службе судов РИА «Новости».

ДТП произошло 24 февраля. Как полагает следствие, Касымов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем BMW X6 поехал кататься по центру. Возле дома 55 по Невскому проспекту он столкнулся с двумя попутными автомобилями, после чего машина вылетела на тротуар, где сбила пять человек. Двое скончались от полученных травм. По предварительным данным, перед поездкой подозреваемый вдохнул «веселящего газа» из воздушного шарика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Касымов, задавивший пешеходов на Невском, еще 2 месяца не сможет веселиться.