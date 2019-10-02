На Таллинском шоссе пьяный водитель «Оки» врезался в такси

На Таллинском шоссе пьяный водитель «Оки» врезался в такси
О пострадавших не сообщается. Фото: ВК/ ДТП и ЧП

На Таллинском шоссе 2 октября произошло ДТП с участием такси Volkswagen Polo и легкового автомобиля «Ока».

По словам очевидцев, водитель «Оки» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Piter.TV, он пытался сбежать с места происшествия, однако его удалось догнать и вернуть обратно.

Судя по кадрам, «Ока» получила серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению.

Очевидцы также рассказали, что на виновнике ДТП были заметны следы крови.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель BMW X6 Мурад Касымов, сбивший на Невском проспекте пятерых пешеходов, два из которых погибли, признал свою вину.

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