Пассажиры поезда Мурманск-Петербург спасли мужчину от разъяренного знакомого с ножом

Поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, едва не доехал до пункта назначения с трупом. Мужчину спасли от поножовщины пассажиры.

Инцидент произошел во вторник, 1 октября, в вагоне-ресторане. Мужчина поссорился с молодым человеком, когда тот схватил нож. Новый знакомый нанес ему три удара в шею, а затем в кисть руки. За пострадавшего заступили другие пассажиры, им удалось отобрать у злоумышленника нож.

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