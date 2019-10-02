Пассажиры поезда Мурманск-Петербург спасли мужчину от разъяренного знакомого с ножом

Пассажиры поезда Мурманск-Петербург спасли мужчину от разъяренного знакомого с ножом
Поездка могла завершиться трагично. Фото: pixabay

Поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, едва не доехал до пункта назначения с трупом. Мужчину спасли от поножовщины пассажиры.

Инцидент произошел во вторник, 1 октября, в вагоне-ресторане. Мужчина поссорился с молодым человеком, когда тот схватил нож. Новый знакомый нанес ему три удара в шею, а затем в кисть руки. За пострадавшего заступили другие пассажиры, им удалось отобрать у злоумышленника нож.

Как сообщили в Северо-Западном управлении на транспорте СК РФ, уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют детали произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном ДТП на Таллинском шоссе. Пьяный водитель врезался в автомобиль такси.

мурманск поезд санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не вмешиваться в чужие дела
Смольный расселит три аварийных дома за 460 млн
Пассажиры поезда Мурманск-Петербург спасли мужчину от разъяренного ...
В Петербурге офицеров признали виновными в похищении денег Минобороны
Свидетель по делу Оганесяна таинственно исчез во время заседания
В Приморском районе мужчина грозит расправой из-за сноса нелегального автосервиса
На Васильевском бассейн моряков-подводников станет храмом
Замглавы «Аэрофлота» подозревают в хищении 250 млн