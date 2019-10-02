BMW улетел в припаркованные автомобили после столкновения с каршерингом в центре Петербурга

BMW улетел в припаркованные автомобили после столкновения с каршерингом в центре Петербурга
Причина ДТП неизвестна. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга.

Инцидент произошел сегодня, 2 октября, на перекрестке 2-й Советской и Дегтярной улиц. Со слов очевидцев, на участке «встретились» автомобиль службы «Яндекс.Драйв» и BMW.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербургу» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарка улетела в припаркованные автомобили, пострадали «Газель» и Kia. Каршеринг без бампера стоит на середине проезжей части. У него сильно пострадала передняя часть.

К месту оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели и ГИБДД. В комментариях добавили, что легкие травмы получила автоледи немецкой машины.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поножовщине в поезде. Мужчину спасли пассажиры.

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