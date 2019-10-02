Пассажирка такси пострадала от маневра водителя без российских прав в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП. Таксист устроил аварию в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе.

Инцидент произошел сегодня, 2 октября, около 8 часов утра. Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», такси управлял гражданин Узбекистана. Оказалось, что у мужчины не было водительского удостоверения, лицензии и путевого листа. Он управлял автомобилем марки Hyundai Solaris.

Стоять в пробке мужчина не стал. Таксист решил развернуться, когда в него влетела встречная машина. Автомобиль отбросило в кювет.

В результате столкновения пострадала пассажирка, находящаяся на заднем сидении автомобиля. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с автомобилем службы каршеринга. Машина столкнулась с иномаркой в центре Петербурга.