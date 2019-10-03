ДТП с участием двух иномарок спровоцировало пробку на проспекте Славы

Утром 3 октября на повороте с проспекта Славы на Будапештскую улицу во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием двух легковых авто.

Авария произошла приблизительно в восемь утра в четверг, 3 октября. По словам очевидцев, рассказавших о столкновении в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», экстренные службы пока не приехали на место ДТП.

Судя по фотографиям автомобилистов, столкновение произошло, когда один автомобиль попытался подрезать другой при повороте в левый ряд.

«Поворот со Славы (в сторону сортировки) на Будапештскую. Плотно, служб нет», — написал свидетель ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария спровоцировала пробку на проспекте Славы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Приозерском шоссе в ДТП погиб человек.