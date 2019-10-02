На Приозерском шоссе в ДТП погиб человек

На Приозерском шоссе в ДТП погиб человек
Один человек погиб. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль перевернулся и лежит в канаве. Как именно все случилось – не уточняется.

Об этом стало известно поздно вечером 2 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что перевертыш произошел на Приозерском шоссе. Автомобиль «прилег» в канаве на правый бок, вокруг него столпились люди. По предварительным данным, один человек, который ехал в легковушке, погиб на месте из-за серьезности полученных травм. Водитель же остался жив – информации о его состоянии нет. Свидетели уверяют, что он не может найти свою собаку, которая ехала вместе с ними в машине.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пассажиры вспыхнувшей на Волхонском маршрутке рассказали, как спаслись. В больницу попали сразу несколько человек – серьезней всех пострадал водитель.

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