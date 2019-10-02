Пассажиры вспыхнувшей на Волхонском маршрутке рассказали, как спаслись

Пассажиры вспыхнувшей на Волхонском маршрутке рассказали, как спаслись
Пожарные ликвидировали возгорание. Фото: https://pixabay.com

В больницу попали сразу несколько человек – серьезней всех пострадал водитель.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказали участники инцидента в социальной сети «Вконтакте». Все случилось на Волхонском шоссе в эту среду – в результате ДТП загорелась маршрутка. Пассажирам пришлось спасаться – один из мужчин пишет, что молоточков для разбивания стекла не было, так что приходилось выбивать их ногами. Женщина, комментируя пожар, похвалила петербуржцев, которые помогали остальным выбираться из транспортного средства. Всем удалось выбраться за пару мгновений, на место происшествия вызвали медиков.

Пострадали в итоге шесть человек – в том числе маленькая девочка, у которой диагностировали переломы и сотрясение. А вот у водителя маршрутка перелом ребер и разрыв селезенки – его травмы серьезнее, чем у остальных.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пассажирка такси пострадала от маневра водителя без российских прав в Пушкине.

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