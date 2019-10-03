Иномарка опрокинулась в болото на Советском проспекте, пассажир погиб

Пассажира авто достали спустя пять минут уже без пульса. Фото: vk.com/ "Дорожный инспектор"

Пассажира авто достали спустя пять минут уже без пульса. Фото: vk.com/ "Дорожный инспектор"

Смертельное ДТП произошло на Советском проспекте в Невском районе Северной столицы в ночь на 3 октября.

Авария с участием «Шевроле Авео» произошла около полуночи 3 октября возле дома 43 по Советскому проспекту в Петербурге. По словам очевидцев, иномарка начала обгон по обочине, врезалась в столб и, перевернувшись, улетела в кювет, где находится болото. Пассажира авто достали спустя пять минут уже без пульса. Свидетели утверждают, что слышали хлопок лопнувшего колеса. В машине также находилась собака, она испугалась и убежала. Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали, что 35-летний водитель получил травмы средней степени тяжести. В результате аварии скончался 31-летний пассажир еще до приезда медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП с участием двух иномарок спровоцировало пробку на проспекте Славы.