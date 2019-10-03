«Яндекс.Такси» протаранил Smart на Обуховской Обороны

Авария с участием автомобиля такси Volkswagen и Smart произошла ночью 3 октября на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга.

Столкновение Volkswagen и Smart произошло возле дома 26 по проспекту Обуховской Обороны. Об этом рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в Smart. Последний отделался вмятиной на двери, а служебная машина оставила капот на дороге. Согласно предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Ранее GazetaSPb сообщала, что иномарка опрокинулась в болото на Советском проспекте, пассажир погиб. По словам очевидцев, иномарка начала обгон по обочине, врезалась в столб и, перевернувшись, улетела в кювет, где находится болото.