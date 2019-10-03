За полгода электробусы в Петербурге перевезли 460 тысяч пассажиров

За шесть месяцев автобусы с электрическим двигателем (электробусы) перевезли 460 тыс. человек. На маршрут они вышли в марте 2019 года.

Электробусы курсируют по маршруту №128, соединяющему Васильевский остров с Петроградской стороной, напомнили в комитете по транспорту.

Первая партия из десяти автобусов на электрической тяги была закуплена на средства СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Их отличают экологичность и относительно низкая стоимость обслуживания. Электробус с динамической подзарядкой обходится втрое дешевле, чем обычная машина.

Без подзарядки электробусы могут проехать до 240 км. Стоимость километра его пробега составляет 5,3 рубля, что дешевле стоимости пробега на газовом топливе и на солярке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электробус остановился посреди маршрута в день официального запуска. Транспорт отправили на диагностику.