Троллейбусы сменят маршруты из-за работ на Северном проспекте

На участке Северного проспекта от Северной площади до улицы Софьи Ковалевской 5 октября закрывается движение троллейбусов. Ограничения вводят в связи с проведением дорожных работ.

С 5 утра 5 октября до 5 утра 7 октября троллейбусы прекратят движение в направлении от проспекта Луначарского до проспекта Науки. Изменения коснутся троллейбусов №6, №31 и №38, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Северный проспект от Северной площади до улицы Руставели перекроют с 5 утра 7 октября до 5 утра 9 октября, а также с 5 утра 10 октября до 5 утра 12 октября. В этот период, троллейбус №38 будет следовать от конечной «ЖД станция «Ручьи» по действующей трассе до конечной «Площадь Ленина».

С 5:00 12 октября до 5:00 14 октября ограничения введут на участке в направлении от проспекта Науки к проспекту Луначарского. Изменения вносятся в маршруты троллейбусов №6, №31 и №38.

Подробнее об ограничения и маршрутах троллейбусов можно узнать на сайте СПб ГУП «Горэлектротранс».